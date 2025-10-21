Sky, Condò: "Guardando le formazioni, l'Inter pensa chiaramente a sabato. Il Napoli no"
Il giornalista Paolo Condò, opinionista per Sky Sport, è intervenuto negli studi dell'emittente televisiva per parlare della serata di Napoli e Inter impegnate in Champions League, facendo il punto prima sui nerazzurri: "Guardando la formazione pensa chiaramente alla gara di sabato contro il Napoli. Viene dalla partita contro la Roma, impegnativa anche quella, e credo che i due undici iniziali di campionato si assomiglieranno molto di più rispetto a quello di Champions".
Diverso invece il discorso del Napoli che, secondo il parere di Condò, non può permettersi di fare turnover: "Conte non fa assolutamente niente in omaggio della sfida di Serie A. Evidentemente ritengono che questi 3 punti siano più che decisivi per il loro cammino nella competizione e ragionano di conseguenza, schierando i migliori".
