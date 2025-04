Sky, Condò: “Passo falso grave dell’Inter! Poteva scappare, ora il Napoli può accorciare”

Paolo Condò ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dell’Inter per 2-2 in casa del Parma: "Come con l'Udinese, controllo totale nel primo tempo e poi le grandi parate di Sommer evitano il pareggio. Oggi Sommer non ce l'ha fatta. Questo è un passo falso grave, era il weekend per scappare perché lunedì il Napoli va a Bologna e invece ora gli azzurri possono accorciare”.

