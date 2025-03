Sky, Marchegiani: “Inter in calo. 2T col Napoli molto brutto, non ripartiva mai"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex portiere Luca Marchegiani: “Il calo dell’Inter c’è per stanchezza ma anche per assenze, ma si vede chiaramente che non è la stessa di novembre. C’è stata una grande differenza tra primo e secondo tempo, il Napoli attaccava anche nel primo tempo ma l’Inter ripartiva poi nel secondo tempo ha perso anche Dimarco, non ripartiva mai ed è stato molto brutto".

