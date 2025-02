Sky, Marchegiani: “Inter malissimo! La Juve ha preso man mano più coraggio”

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta dell'Inter contro la Juventus nel posticipo della 25ª giornata di Serie A: "Molto male l’Inter nel secondo tempo, tanti errori tecnici e la Juve ha preso coraggio ed ha pressato anche meglio. La partita secondo me cambia per la qualità in meno messa dall’Inter nella ripresa”.

