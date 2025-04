Sky, Marchetti: “Conte ha già vinto, Napoli in piena corsa scudetto: basta pessimismo!”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Sono convinto che l'Inter come il Napoli abbia avuto qualche flessione in campionato pur nella straordinaria stagione di entrambe. Tre competizioni per i nerazzurri sono pesanti e ovviamente qualcosa può togliere a livello psicofisico. In generale però i giocatori vogliono giocare queste competizioni importanti. Non capisco il pessimismo dei tifosi del Napoli: gli azzurri hanno disputato un grande primo tempo contro un Bologna che vive un momento importantissimo e che veniva da sei vittorie consecutive.

La partita va raccontata per intero. Conte in ogni caso ha già vinto, a prescindere dalle recriminazioni per questo o quell’addio. Per me se il Napoli non vince lo scudetto non è per demeriti del Napoli ma per meriti degli altri, tutto qui. Perché non guardare la situazione sotto l'aspetto positivo? Il Napoli a sette giornate dalla fine è in corsa per vincere lo scudetto, a soli tre punti di distanza dall'Inter, quante volte è successo?

È normale poi porsi delle domande magari sulle tempistiche dei cambi, sono certo che Conte risponderà. Si è fidato di una rosa ristrettissima di titolari, questo mi pare evidente ma ci sono alcuni giocatori che sono praticamente titolari aggiunti, come Jesus, Gilmour, Raspadori e questo credo sia frutto di una strategia di Conte per poter compattare ancor di più il gruppo a Inzaghi contestano le troppe sostituzioni”.