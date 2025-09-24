Sky, Marianella: "Allegri? Non so se si è evoluto. Ma Milan forte, ha un attacco clamoroso"

Il giornalista e telecronista Sky Massimo Marianella, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato della vittoria in Coppa Italia del Milan, prossimo avversario del Napoli in campionato: "Non so se Allegri si è evoluto o meno. Si dice che fai la frittata con le uova che hai: io credo che le caratteristiche dei giocatori sia importante, questa è una squadra forte.

Ha un clamoroso attacco e dalle soluzioni diverse: ha un 9 vero che è Gimenez e gli puoi mettere vicino due giocatori offensivi o due tornati, può giocare con un tridente ma può giocare anche un tris di grande movimento come Nkunku, Leao e Pulisic. Poi hai un centrocampo in cui il problema sarà tenerli fuori: Modric è arrivato in condizioni scintillanti. Loftus se sta bene non ne puoi fare a meno, Fofana è da grande squadra, Ricci è un potenziale, Rabiot ha fatto il titolare di una finale Mondiale…".