Sky, Modugno: "Avevo creduto alla rincorsa Champions, ma il Napoli si è smarrito"

Francesco Modugno, giornalista Sky, si è così espresso sulla debacle azzurra contro il Lecce ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli aveva dato la sensazione di essere una squadra davvero ritrovata. Poi però si è smarrito, non ha avuto la capacità di vincere una gara sporca. E' un risultato che fa male perché rallenta o blocca definitivamente una corsa verso la Champions League nella quale io avevo creduto. Non penso che sia strettamente una questioni di uomini, anche se c'è chi non vive ancora un gran momento. Penso a Koulibaly, che ha sofferto tanto Lapadula, vuol dire che non è al top".