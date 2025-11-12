Sky, Modugno sull'assenza di Conte: "Era già accaduto, ma non per così tanti giorni"

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno, partendo dell'assenza di Antonio Conte: "L'assenza di oggi è così per tutta la settimana, che non è propriamente una novità, perché era già accaduto in qualche sosta passata. Ma mai così per tanti giorni e di fila. Quindi, evidentemente, tutto ha creato una certa attenzione. La necessità di Antonio Conte, atteso qui nella giornata di lunedì e quindi posticipando questo, che è un po' si era romanzato, suo primo approccio, ritorno nello spogliato di fatto con mezza squadra, perché 12 sono in nazionale. Quindi per quella storia lì bisogna aggiornarsi. Però, evidentemente, la necessità sua di starsene a casa, in famiglia, a Torino, con sé stesso, smaltendo un po' di rabbia fisiologica di questi tempi, considerando l'andamento della squadra, un po' di brutti pensieri, gestendo la fatica, lo stress che vale anche per lui.

Quindi, scelta di intesa con la società, che formalmente ha messo un comunicato e quindi, evidentemente, uno dei fatti di una giornata nella quale va registrato anche, però, l'ennesimo, direi, infortunio per Frank Zambo Anguissa. Stavolta un problema al flessore, patito in nazionale e quindi richiamato frettolosamente qui, affinché si potesse poi sottoporsi agli accertamenti, ad una risonanza magnetica, per stimarne l'entità e i tempi di recupero. Giocatore che è centrale per Antonio Conte, certificato dal minutaggio, dall'impiego, dalle caratteristiche pressoché uniche, in organico, tant'è che poi a gennaio in Napoli l'idea che ha è quella di muoversi cercando un calciatore che ne ricalchi un po' il profilo. Dunque, l'assenza di Antonio Conte e Anguissa che sta tornando, ma non è una buona cosa”.