Sky, Ugolini: “Primato a rischio, ma da Roma risposte importanti. Ecco l’ordine di rientro degli infortunati”

vedi letture

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha parlato di Giacomo Raspadori e momento del Napoli dopo il pari con la Lazio: "Raspadori, impegnato due volte in maniera importante, è stato sempre decisivo. Gol vittoria contro il Venezia, col del pareggio con la Lazio. Un giocatore che in quel ruolo riesce a dare di più di quello che si è visto fino a questo momento. E’ un giocatore di cui le proprie qualità tecniche e tattiche non possono essere messe in discussione. Anche ieri un gol pregevolissimo per il controllo orientato e per la capacità di bruciare sul tempo i difensori della Lazio.

E’ ovvio che in questo senso, Conte è stato bravo a sfruttare le qualità delle seconde linee e dei giocatori che hanno avuto meno spazio fino a questo momento. Il modulo ha condizionato l’impiego di alcuni giocatori, su tutti proprio Raspadori. Probabilmente verrà riproposto anche nella trasferta delicatissima a Como, quando il Napoli saprà quale posizione in classifica occuperà (dopo Juventus-Inter e Inter-Genoa, ndr.). Il primato è a rischio, ma le risposte sono state importanti. Nella piena emergenza ha tirato fuori la capacità di lottare e di venire incontro alle esigenze e ai dettami forniti dal tecnico. E’ ovvio che ci si aspetta qualcosa di più, soprattutto si aspettano gli infortunati: Olivera, Spinazzola e Neres. Questo dovrebbe essere l’ordine di rientro, non prima però di un paio di settimane. Ovviamente circoletto rosso per la partita del weekend del 2 marzo contro l’Inter. Terzo pareggio consecutivo, ma rispetto agli altri due questo ha un altro valore e un altro sapore. La consapevolezza che questa squadra anche nelle difficoltà può fare qualcosa di buono, l’ha detto anche ieri in conferenza stampa Antonio Conte”.