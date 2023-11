Slovacchia, il ct Calzona: "Felice di aver riportato entusiasmo. Italia da evitare assolutamente"

Così Francesco Calzona, Ct della Slovacchia, fresco di qualificazione a Euro 2024, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport.

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Era un girone molto difficile, basta dire che tre delle squadre che abbiamo preceduto in classifica quasi sicuramente faranno i playoff, potrebbero addirittura arrivare agli Europei ben cinque squadre presenti nel girone di qualificazione. È stata dura, ma la squadra ha fatto un capolavoro e siamo tutti molto felici"

Così Francesco Calzona, Ct della Slovacchia, fresco di qualificazione a Euro 2024, ospite di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport. Sul possibile incrocio Italia-Slovacchia nel girone a Euro 2024, "c'è questa possibilità, ma spero che non succeda nel girone. Da italiano spero di affrontare gli azzurri il più avanti possibile. Poi alla guida c'è un allenatore che conosco molto bene e a cui faccio i complimenti per la qualificazione, aveva un lavoro molto difficile. Spero vivamente di evitare l'Italia, è anche un nazionale molto forte". "Sono 14 mesi che sono arrivato in Slovacchia, avevo trovato la nazionale in una situazione particolare - ha spiegato parlando della sua esperienza in Slovacchia - la squadra era finita in quinta fascia, c'era sfiducia totale. Alla prima partita c'erano 3mila spettatori, nelle ultime tre abbiamo finito con lo stadio pieno.

Questa è la mia più grande soddisfazione, abbiamo riportato la gente allo stadio. C'è grande entusiasmo, ma sappiamo di essere una nazionale di secondo piano. Sono molto felice che la squadra abbia espresso un ottimo calcio: i ragazzi mi hanno seguito dal primo momento, hanno subito creduto ciecamente nel mio lavoro". (ANSA).