Slovacchia, il team manager: “Lobotka diverso con Garcia? E’ ancora calcio d’agosto”

Paolo De Matteis, ex team manager del Napoli ed attuale della nazionale slovacca, ha parlato a Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli: “Fare il team manager al Napoli? Il calcio è un richiamo incredibile dappertutto, in Italia è lo sport nazionale e quale bambino non ha come sogno quello di fare il calciatore? A Napoli è stata un’avventura fantastica, mi chiamò Bigon ai tempi di Benitez e io venivo dall’Ascoli: ho visto la Champions League dal vivo, Rafa è stata una persona straordinaria ed è stata un’avventura stressante ma affascinante e bellissima. Ora qui in Slovacchia si parla italiano tra Hamsik, Lobotka, Mister Calzona ed il collaboratore Simone Bonomi: aspettiamo Stanislav domenica sera come tutti gli altri convocati.

Lobotka diverso con Garcia? E’ ancora calcio d’agosto, il Napoli dopo lo scorso anno ha un gruppo compatto mentre le altre squadre hanno cambiato tanto ed è avvantaggiato.

Il 2018? Inter-Juventus contò tantissimo, quando vedemmo in albergo determinati episodi ci vennero meno alcune certezze ed un po’ di demotivazione venne fuori”.