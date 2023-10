Smentiti i rumors: la verità di ADL su Micheli e Meluso

Alcuni rumors nei giorni scorsi raccontavano di una possibile rivoluzione in società

TuttoNapoli.net

Alcuni rumors nei giorni scorsi raccontavano di una possibile rivoluzione in società, con Aurelio De Laurentiis che avrebbe pensato a un cambio anche per quanto riguarda direttore sportivo e capo area scouting. Così non è. Le voci sono state smentite in conferenza stampa dallo stesso presidente azzurro: "Pentito per le scelte estive? E perchè. Meluso è una persona molto educata, piacevolissima nel rapportarsi.

Micheli che gestisce lo scouting è un gigante dal sorriso umano, è con noi da tantissimi anni. Mi trovo benissimo con loro e devo dire che dormo tra due guanciali".