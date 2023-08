Soldi dell'Arabia Saudita, Capello: "Calcio europeo perde i big, come si può rifiutare?"

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fabio Capello ha toccato vari argomenti tra cui la rivoluzione portata quest'estate dagli arabi

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fabio Capello ha toccato vari argomenti tra cui la rivoluzione portata quest'estate nel calcio dai soldi dell'Arabia Saudita: "Mah, è un’alluvione che sta ribaltando tutto, sotto tutti gli aspetti. Bisogna trovare degli argini, non so quali. Certo, finché mettono in gioco quelle disponibilità finanziarie, per i giocatori è difficile dire di no. Non bisogna fare retorica".

Prosegue Capello: "Il problema del calciatore è che dietro l’angolo c’è l’infortunio che all’improvviso ti può accorciare la carriera o farla finire. E poi è un lavoro che ha un ciclo, finisce quando hai 35 anni. Quindi è comprensibile che i giocatori cerchino di guadagnare il più possibile quando sono nel pieno delle loro capacità. Il problema ora è del calcio europeo, perché stanno andando via giocatori importanti".