Sollazzo: “Garcia diede dei laziali ai romanisti che lo contestavano, le palle non gli mancano”

Boris Sollazzo, giornalista e scrittore, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati’: “Di quelli che non volevo, Rudi Garcia era la mia prima scelta. Ho sognato Luis Enrique e Mancini, però Garcia non si farà prendere dal suo ego, conosce l'Italia e ha un'ottima fase difensiva. Il fantasma di Spalletti, però, è bello grosso. Sicuramente le palle non mancano a Rudi Garcia, visto che diede dei laziali ai tifosi della Roma che contestavano ad un mese dal suo arrivo in giallorosso”.