Somma: "Gattuso merita la conferma! Coppa Italia? Il Napoli ha più tecnica dell'Inter"

Mario Somma, allenatore, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Sono molto curioso di rivedere l’atteggiamento dei calciatori. Gattuso e Conte prediligono l’intensità all’interno della gara, ma in questo momento non ci sarà perché dopo tre mesi di inattività è quasi impossibile. Prevarrà l’aspetto tecnico e il Napoli in questo è avvantaggiato. I cinque cambi sono importanti: cambiare il 50% dei giocatori di movimento è un grande vantaggio per l’economia della gara. Obiettivamente negli ultimi venti minuti potremmo trovare squadre molto lunghe e quindi potrebbe esserci più spettacolo. L’Inter ha bisogno più di spinta per arrivare in area di rigore, il Napoli ha maggiore tecnica. Gattuso è stato bravissimo, io l’ho avuto a Piacenza e lo conosco. Ha ereditato una situazione difficile, si è caricato il Napoli sulle spalle e ha voltato pagina. Lo ha fatto assieme ad uno staff importante. La riconferma è assolutamente meritata”.