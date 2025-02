Podcast Sonetti: "La Juve può ambire a più del quarto posto? Napoli e Inter sono superiori"

Mister Nedo Sonetti ha detto la sua sui temi del giorno ai microfoni di Tmw Radio, durante 'Maracanà'.

Che è successo all'Atalanta col Club Brugge?

"Un cortocircuito. E' stata una partita che non mi è piaciuta fin dall'inizio, non era la solita Atalanta, arrembante, aggressiva. E' una squadra che si è fatta prendere male da una buona squadra che ha fatto della corsa e la determinazione le armi fondamentali che sono state anche dell'Atalanta".

Teme ripercussioni in campionato, anche per le polemiche Lookman-Gasperini?

"Il problema del rigore è molto delicato. Sembra un atto semplice, ma è molto delicato dal punto di vista psicologico. E' vero che aveva fatto gol e si sentiva gasato Lookman, ma ci sono cose che dipendono da regole che in squadra ci devono essere. Quel rigore era determinante, sbagliandolo si è perso tutto".

Lookman che ha detto che il rigorista gli ha chiesto di calciarlo:

"E' una cosa grave, perché il rigore è fondamentale. A meno che uno non si senta male, deve battere quello principale e scelto dal tecnico".

"Dipende dall'intelligenza degli attori. E' un peccato che uno importante come Lookman metta a repentaglio quanto costruito finora dall'Atalanta. Al di là della sconfitta, il problema è il rapporto tra allenatore e giocatori. Deve esserci un rapporto chiaro e di stima. Davanti deve esserci il bene della squadra".

La Juve può ambire a qualcosa di più del quarto posto?

"Sta facendo decentemente quello che si prospettava prima del campionato. La Juve è una protagonista assoluta e fino ad adesso non c'è stata. Credo che Napoli e Inter siano superiori al momento".