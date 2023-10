"Sono dovuto scendere io negli spogliatoi per vedere un altro Napoli!", il retroscena raccontato da ADL a Ceci

Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando Maradona, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando Maradona, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Diego Maradona è sempre stato propenso ad aiutare gli altri e questo forse lo ha anche penalizzato nella sua vita. Il Napoli? Ieri De Laurentiis mi ha detto 'nell’intervallo sono dovuto scendere io negli spogliatoi per vedere un altro Napoli’ e l’ha detto come una battuta sia chiaro. Peccato non sia entrato il tiro di Kvaratskhelia al 93′, sarebbe venuto giù lo stadio. Il Napoli deve lavorare ancora tanto, ma noi siamo abituati a vivere sugli allori e dei ricordi”.