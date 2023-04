Sorrentino: "Che parata di Maignan su Di Lorenzo! Può valere la qualificazione"

L'ex portiere Stefano Sorrentino, presente negli studi di Mediaset, ha commentato la vittoria di misura conquistata dal Milan contro il Napoli.

