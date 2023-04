Sorrentino: "Per il Napoli non sarà facile, l'assenza di Osimhen può spostare l'ago della bilancia"

Presente negli studi di Mediaset, l'ex portiere Stefano Sorrentino ha così commentato l'assenza di Victor Osimhen in Milan-Napoli.

Presente negli studi di Mediaset, l'ex portiere Stefano Sorrentino ha così commentato l'assenza di Victor Osimhen in Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League: "E' un'assenza importante che può spostare l'ago della bilancia. Conosciamo Osimhen, sappiamo il fuoriclasse che è e poi manca anche Simeone. Il Napoli arriva a questa gara col fantasma dello 0-4 e senza uno dei giocatori più importanti, questa sera non sarà facile. E poi di fronte c'è il Milan e quando scende in campo la storia tutto si fa più complicato".