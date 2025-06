Sorrentino: "Terrei Caprile tutta la vita! Portiere da Nazionale, spenderei soldi per lui"

Stefano Sorrentino, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Meret e il rinnovo che non arriva? Forse non arriva perchè stanno mettendo a posto gli ultimi dettagli, oppure è solo una facciata e il rinnovo non è affatto vicino. Io leggo ovunque che sia cosa fatta per il rinnovo, magari il Napoli dà l’ufficialità tra mezz’ora.

Caprile? E’ un fratello minore per me, ho avuto la fortuna di vederlo crescere e so benissimo quali sono le sue potenzialità. Nel giro di poco tempo diventerà uno dei tre portieri della nostra nazionale. Se il Napoli non dovesse trattenere Meret io terrei Caprile tutta la vita. Se fossi una società ed avessi i soldi da spendere per il portiere io andrei su Caprile”.