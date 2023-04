Sosa: "A Napoli mi dissero che con la Juve bisogna vincere, farlo al 90' è ancora più bello"

Roberto Sosa El Pampa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia

Roberto Sosa El Pampa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia: "Tra Kvara e Leao c'è l'imbarazzo della scelta, mi auguro che possano rimanere tanto tempo in Italia, Kvara ha fatto una stagione strepitosa. Sono contento anche per l'Udinese, ha fatto 42 punti giocando nella prima parte della stagione un ottimo calcio. Quando sono arrivato nel 2004 a Napoli mi hanno detto che contro la Juventus bisogna vincere sempre. Farlo come ha fatto la squadra di Spalletti ieri, al 90', è ancora più bello".