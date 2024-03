Sosa avvisa: “Torino fa duelli oltre i limiti dell’aggressività, è il riflesso di Juric!"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha presentato la sfida di quest'oggi contro il Torino di Juric

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha presentato la sfida di quest'oggi contro il Torino di Juric: "Il Torino è la quarta miglior difesa del campionato, dopo Inter, Juve e Bologna ma giocando diversamente. Juric come Gasperini fa seguire a uomo, il Torino è un riflesso dell’allenatore, aggressivo, pure eccessivo.

Ha ritrovato Buongiorno, uno dei migliori difensori italiani. Sono in emergenza in mezzo senza Ricci e Ilic, spingono molto sugli esterni ma sanno chiudersi a 5. Il Napoli deve approfittare del momento positivo, prendendo il controllo della metà campo con i centrali con i piedi sul cerchio di centrocampo. Il Torino è meno elastico dell’Atalanta, il Toro va sempre uno contro uno fino alla fine. Pressando uno contro uno il Torino concederà il 3 contro 3 dietro, Osimhen può vincere il duello con Buongiorno ma anche se dovesse perderlo ora il Napoli come gioca adesso può ri aggredire subito e riconquistarla in alto”