Sosa: "Con Mazzarri zero gioco e pochi gol, dobbiamo sperare in Kvara da solo contro tutti"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante azzurro Pampa Sosa ha parlato del momento del Napoli

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante azzurro Pampa Sosa ha parlato del momento del Napoli: "Ognuno può preferire una formazione ed uno schieramento, si vince e si perde con tutti i moduli e non è quello il problema, ma il messaggio che dà l'allenatore. Se alleni per attaccare o per aspettare e ripartire o difendere soltanto, lì iniziano i problemi. Con la Lazio molti si focalizzano su quella partita, ma lo stesso è accaduto con l'Inter, col Monza, col Cagliari, il Torino. Con la Lazio non ha tirato in porta, ma anche col Torino lui mette Mazzocchi al posto di Zielinski per fare la linea a 5 prima del rosso. A Roma l'obiettivo era il punto, giocando così fai fatica ad arrivare quarto perché non approfitti della creatività dei tuoi giocatori. Politano mica può giocare lì, così come Di Lorenzo va sfruttato per le sue qualità. Atalanta e Roma dopo il cambio in panchina giocano bene e tirano di più in porta.

Chi dice 'il Napoli non poteva fare altro' si nasconde dietro delle scuse. L'Empoli con Nicola in due partite ha fatto 4 gol ed ha l'attacco peggiore d'Europa. Si può tirare in porta, ma se levi creatività e cambi posizioni perché credi di più alla tattica... se la tattica supera la tecnica e lo blocchi allora è dura. Raspadori ha toccato 1 pallone in area, neanche nel Napoli di Reja si costruiva così poco, io in quel Napoli giocavo più palloni (sorride, ndr). E per me il Napoli ha il parco attaccanti più forte della Serie A: il Milan dietro i primi tre ha poco, l'Inter dietro i fenomeni Lautaro e Thuram non ha nessuno, gli altri non sono all'altezza, la Roma non ne parliamo.

Mazzarri protetto? Molti non lo criticano per il passato, forse conta su amicizie e non si dice tutto quello che sta accadendo. I tifosi capiscono quanto noi se non di più e non hanno questa visione positiva, Mazzarri su 14 gare in 8 non ha fatto gol e c'è uno 0-4 storico in Coppa Italia. Le riserve del Napoli sono inferiori a quelle del Frosinone? Il Frosinone ha tirato in porta, ed almeno 4 volte. Prendiamo anche la gara contro la Roma, c'erano Politano, Osimhen e Kvara dall'inizio, dove sta la mancanza di giocatori? Allora le altre che devono dire? Juan Jesus l'ha detto con lucidità all'intervallo, non ci piace difendere soltanto, aveva una gestualità chiara. Mi dispiace dirlo, ma sono metodi vecchi, poi speriamo tutti di arrivare quarti.

Il Napoli si affida alle individualità. Tutte le giocate passano da Kvaratskhelia, io col Verona aspetto lui. Ma non possiamo aggrapparci solo a lui perché se quel giorno viene bloccato o si sveglia male e non è in giornata, il Napoli poi che fa? E' un fenomeno, con la Salernitana da solo contro tutti partiva in dribbling, ma qui non è tennis, ma uno sport di squadra. C'è bisogno della sovrapposizione del terzino, dell'inserimento della mezzala, ma qui è da solo! Aveva studiato Spalletti, disse Mazzarri, ora ha cambiato e questa cosa gli sta anche andando contro. Per molto meno si è massacrato Garcia sulla comunicazione".