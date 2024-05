Sosa: "Conference? Non ci credo, i giocatori hanno staccato la spina. Pronostico un pareggio"

Il primo attaccante dell’era De Laurentiis, Roberto ‘Pampa’ Sosa, è intervenuto come opinionista della trasmissione Delietta Gol in onda su Prima Tv

Dalla conferenza stampa quando ha parlato della dea bendata che si deve sbendare io l'ho interpretato come un riferimento al simbolo dell'Atalanta e quindi a Gasperini.

Poi ha aggiunto che ci vuole tempo per ricostruire…quindi escludo Conte che vorrebbe vincere subito…poi ha parlato di calciatori giovani e quindi ancora ho pensato a Gasperini. L’allenatore è una figura importante ma anche quella del DS è fondamentale perché è quella figura che osserva lo stato d’animo dei calciatori, il loro umore per le cose extra campo, li spostiene e fa anche da collante tra squadra allenatore e società. Napoli in Conference? Non ci credo perché ormai i calciatori del Napoli sembra abbiano staccato la spina da un bel po’. Pronostico con la Fiorentina? Mi aspetto un pari”.