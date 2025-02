Sosa consiglia: "Ecco come farei per fermare Zaccagni e Tavares"

Roberto 'Pampa' Sosa, a Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli', ha parlato dei temi del giorno in casa azzurra: "Sul possibile 3-4-2-1? Però vai a snaturalizzare, come ha detto lo stesso Antonio Conte, la posizione di Politano. La sua posizione andrebbe a cambiare, lo porteresti più nel centro e fino adesso non lo ha fatto. Non è che non lo possa fare, però vai a snaturare quel concetto che ha detto lui sui fuori-ruolo.

Io credo che Politano giocherà titolare ma non so se si accentrerà di nuovo. Poi su quella corsia c’è Nuno Tavares oltre a Zaccagni, eventualmente su quella corsia penso possa addirittura giocare Di Lorenzo tra i tre e Politano a seguire ancora di più Nuno Tavares. E quindi mettere Mazzocchi dall’altro lato”.