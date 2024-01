Sosa demolisce Mazzarri: “Falso che non poteva fare di più, pure l’Empoli tira in porta!”

L'ex attaccante del Napoli Roberto Sosa ha commentato il momento azzurro a Canale 8

L'ex attaccante del Napoli Roberto Sosa ha commentato il momento azzurro a Canale 8: “La tattica non deve superare mai la tecnica! Il problema è questo con Mazzarri. Molti dicono ‘non poteva fare altro’ ma è una scusa enorme. Ogni giocatore ha creatività, la deve poter esprimere. Ma la volontà del tecnico è solo difendere e non attaccare.

Non solo con la Lazio, ma anche col Torino e non solo. Abbiamo criticato la Roma e ora giochiamo come loro. Non sono d’accordo sull’assenza di giocatori. Il Genoa gioca bene lo stesso senza Dragusin, per loro potrebbe essere importante come Kim, il Genoa ma anche l’Empoli con Nicola tira in porta più del Napoli col peggiore attacco di tutti. Pure la Salernitana.

L’input deve arrivare dall’allenatore. Mazzarri col Torino c’era Simeone e il primo cambio prima del rosso entra Mazzocchi per Zielinski, col Frosinone 0-4, con la Salernitana vittoria all’ultimo con una squadra che ha preso 40 gol. Speriamo che inizi un altro campionato col Verona, che dirvi”.