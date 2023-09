Sosa difende Natan: "Viene giudicato senza aver fatto un minuto! Colpa del club, ma ora basta"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha parlato del Napoli

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha parlato del Napoli e dell'inserimento di Natan: "Il Napoli lotterà per i primi posti, ha mantenuto quasi tutto l'organico e resta una squadra importante anche se forse ha cambiato metodologia. Sarà un'altra giornata difficile per le big che riavranno i nazionali solo nelle ultime 48, non vedremo un bel calcio.

Natan? Mi metto nei panni di questo ragazzo, non ha neanche giocato ed ha già subito mille giudizi e critiche. Si critica la società, ma è coinvolto anche il ragazzo che guarderà la tv o i social. Sì, il Napoli si poteva muovere prima, lo abbiamo detto, ora ormai c'è lui e c'è Juan Jesus un altro criticato per pregiudizio pur non avendo fatto grossi errori. Diamogli tempo di adattarsi, lui viene da un paese in cui la tattica è messa in secondo piano. In Argentina s'è migliorato l'aspetto tattico, in Brasile invece è diverso e conta più il divertimento nelle partite. Non penso che lo vedremo neanche con Genoa e Braga, serve tempo a Natan ma bisogna pazientare perché è il futuro del Napoli".