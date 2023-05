Sosa: “Gol di Dia? Osimhen ha fatto un errore che in carriera ho sempre fatto”

Roberto El Pampa Sosa, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tele A alla trasmissione ‘Terzo Tempo’

Roberto El Pampa Sosa, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tele A alla trasmissione ‘Terzo Tempo’: “La Salernitana non è che non ha subito il contraccolpo psicologico dell’ambiente napoletano, ma sono scesi in campo con la volontà di non essere l’agnello sacrificale dello Scudetto del Napoli.

Gol di Dia? Osimhen ha fatto un errore che io in carriera ho sempre fatto: un attaccante centrale quando si trova a difendere sulla fascia tende sempre a sbagliare la posizione dei piedi e per l’avversario è quindi facile fare tunnel. Juan Jesus invece ha ragionato da difensore centrale e non da terzino, dunque non era sulla fascia. Infine Kvaratskhelia non è intervenuto su Dia per evitare di fare fallo da rigore”.