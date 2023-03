Sosa: "Ho chiacchierato con Starace, condivido una scelta di Spalletti"

"Ha ragione Spalletti, il Napoli ha qualità nel palleggio ma ha incontrato una squadra che l’ha costretto a giocare di sponda".

L'ex attaccante azzurro Roberto Sosa ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Lazio ai microfoni di Vikonos Radio: “Bisogna analizzare il momento in cui arriva una sconfitta, magari se fosse arrivata a gennaio sarebbe stato diverso. A questo punto della stagione non cambia nulla: il percorso di maturità del Napoli è questo, un ko con la Lazio non scalfisce niente. La Lazio palleggia, costruisce dal basso anche rischiando un po’, complimenti a Sarri anche se tra i due scelgo sempre Spalletti. Maurizio però non ha sbagliato nulla, ha imbrigliato Lobotka e gli esterni, impedendo soprattutto a loro di ricevere la palla con una posizione del corpo migliore: gli esterni ed Osimhen erano sempre spalle alla porta, avevano un tempo di giocata in più e allora arrivavano i Vecino, gli Zaccagni e gli altri a raddoppiare. Ha ragione Spalletti, il Napoli ha qualità nel palleggio ma ha incontrato una squadra che l’ha costretto a giocare di sponda. Può succedere, la gara comunque poteva anche pareggiarla ma complimenti alla Lazio, che non ha rubato nulla. Non critico Spalletti per questa sconfitta, ci mancherebbe altro.