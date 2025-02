Sosa: "Infortuni? Ho saputo che molti azzurri non hanno mai fatto dei carichi così"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha parlato dei temi d'attualità in casa Napoli: "Mazzocchi? L'infortunio al soleo è problematico, un mese forse anche 40 giorni. E' un muscolo delicato, anche Olivera ha avuto lo stesso problema. Allarme o normalità? E' un allarme, ma anche una normalità se spingi troppo. Il Napoli spinge molto fisicamente al martedì o il mercoledì, ho avuto l'opportunità di sapere che alcuni elementi questi carichi non li hanno mai fatti nella loro carriera. Vanno gestiti i carichi, adattati anche alla partita. Nella prossima settimana per me se arrivano direttamente al sabato... la sfida non c'è bisogno di prepararla con l'Inter (ride, ndr). Si può scendere con i carichi. Solo Conte poi sa gli obiettivi fisici, ma credo resteranno questi carichi fino alla fine, ma in alcune partite c'è già una carica emozionale forte e si può scendere un po'. Per Conte da quello che sento non c'è Como o Inter, si spinge allo stesso modo.

Finali molto sofferti? Lì secondo me è un problema tattico. Con la Roma si mette 5-3-2 con Raspa e Lukaku per andare sui loro centrali, ma scoprendo gli esterni, McTominay stanco che doveva coprire l'esterno. Con l'Udinese si poteva pure perdere e con la Lazio con cinque difensori il Napoli ha giocato molto basso, ha provato poi a pressare alto, si alzava, ma poi era quasi sempre a 5 dietro e sul primo gol anche lì tatticamente col centrocampo molto lontano. Il Napoli all'inizio ha vinto, ha avuto un buon inizio grazie ai risultati, la bellezza di Conte è questa, poi la partita col Genoa è un riferimento. Dopodiché 5 partite straordinarie prima di questi pareggi. Poi di nuovo questo cambiamento tattico, anche infortuni, e questi tre pareggi. Anche le altre hanno avuto infortuni, ma non hanno mai cambiato tatticamente".