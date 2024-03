Sosa: “La Juve aspettava gli errori, ma il gioco propositivo l’ha fatto il Napoli”

Roberto 'Pampa' Sosa, ex attaccante azzurro, è intervenuto nel corso di 'A Tutto Napoli', in onda su Tele A

Roberto 'Pampa' Sosa, ex attaccante azzurro, è intervenuto nel corso di 'A Tutto Napoli', in onda su Tele A: "Fanno passare che la Juve ha fatto la prestazione, ma il calcio cambia in base a chi lo racconta. Bisogna sempre analizzare il come, non solo il risultato che la Juve poteva pure fare, ma il Napoli ha sempre avuto un baricentro alto, provando a recuperarla in alto, il Napoli è sempre stato propositivo, poi ha fatto errori individuali e senza il rigore finiva 1-1.

Tata Martino diceva che se i giocatori possono correre devono correre in avanti, se corri all’indietro come alla Juve fai un brutto gioco e devi ottenere gli episodi. Facciamo l’esempio pure della Roma, come giocava e dicevano che erano scarsi e non potevano fare niente di diverso, e vedete ora come gioca e che calcio fanno. Stanno cadendo le ideologie di allenatori come Mourinho e non solo. Prima si cambiava canale sulla Roma, ora mi piace tantissimo. Ora si dice che Allegri non può fare altrimenti, ma secondo voi la Juve ha giocatori inferiori al Bologna?”