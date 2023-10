Sosa: “La società prenda provvedimenti su Giuffredi! Do colpa anche a Mario Rui…”

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha commentato le ultime dichiarazioni di Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui

: "Non scherziamo, un agente non può rivolgersi così ad un allenatore. Poi Mario Rui giocherà con la Fiorentina perché serve un terzino fresco. Quelle parole sono esagerate, io seguo molti programmi a livello nazionale e non sento mai un procuratore tipo di Theo o Vlahovic con queste dichiarazioni.

La società dovrebbe prendere provvedimenti. Non ha senso tutto ciò. Il calcio è così cambiato… il mio procuratore non si sarebbe mai permesso di fare una dichiarazione del genere e do colpa anche ai giocatori per un 10% perché dovrebbero dirgli che queste dichiarazioni non vanno bene perché mi metti in difficoltà”.