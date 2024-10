Sosa: "Napoli diventato un brand a livello mondiale, sofferenza ci spinse fuori dall'incubo C"

Parole di Roberto Sosa, ex attaccante azzurro e tra i protagonisti dei primi passi della risalita partenopea partendo dalla Serie C

"Quanto è cambiato il Napoli negli ultimi 20 anni? E' cresciuto di anno in anno in maniera costante come marchio e come immagine. Oggi Napoli è un brand a livello mondiale". Parole di Roberto Sosa, ex attaccante azzurro e tra i protagonisti dei primi passi della risalita partenopea partendo dalla Serie C, che ha concesso un'intervista a Il Mattino

Non mancano i ricordi delle prime annate, dovendo ripartire da zero: "Tante difficoltà. Non sapevamo nemmeno dove ci saremmo allenati. Non avevamo neppure il materiale tecnico, figuriamoci i campi. Credo che quelle enormi difficoltà tuttavia ci hanno portato in A quasi in tempo record: la sofferenza ci ha spinto ad uscire da quell'incubo".

Dalla Serie C alla Serie A, Sosa ha visto il Napoli crescere e ritrovare la dimensione che merita: "Attraverso i nomi dei calciatori e degli allenatori che si sono susseguiti: Benitez, Ancelotti, Spalletti ed ora Conte. Giocatori del calibro di Osimhen, Cavani, Lavezzi, Lukaku, Kvara, McTominay: questi sono top manager e top player che ti puoi permettere solo quando il marchio cresce".