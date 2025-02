Sosa: "Non ho capito perché Neres deve uscire, era l’unico che saltava l’uomo"

Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Tele A commentando il pareggio del Napoli con l'Udinese: "Mazzocchi non ha fatto una buona partita, i cambi non hanno dato niente. Ma non ho capito perché Neres deve uscire, non ha giocato affatto male. Era l’unico che saltava l’uomo".

