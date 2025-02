Sosa: "Perché solo 2 cambi? Billing e Gilmour da coinvolgere, prima o poi Anguissa mancherà!"

vedi letture

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro Pampa Sosa ha parlato dei temi d'attualità in casa Napoli: "Nuovo 3-5-2? Sì, dovrebbe essere quello che io mi auguravo già contro la Lazio. Di Lorenzo nei tre centrali con Rrahmani e Buongiorno, con Politano a destra e Spinazzola che spinge di più di Mazzocchi. Sarà sicuramente più offensivo in fase propositiva, è un nuovo 3-5-2.

Ngonge? Era partito bene in Coppa Italia, è anche interessante, che non trovi spazio... Conte avrà le sue ragioni ma sarà un momento di sofferenza silenziosa per lui perché non ci si può lamentare ora. Mi fa ricordare il mio passato, quando mancava il titolare o un altro io intravedevo la possibilità e ti crei un'illusione gigantesca. Pensi sia la tua opportunità e poi se non arriva... è una mazzata mentalmente non giocare davvero mai.

Solo due cambi all'Olimpico? La gestione dei cambi andrebbe approfondita. Il primo posto non giustifica questa scelta, a me non sembra corretta: forse ragiono da ex calciatore, ma non parlo di lamentarmi o remare contro, ma è normale che un giocatore forte, che si allena bene, possa chiedersi perchè. C'è Antonio Conte, non Garcia o Mazzarri, e quindi non se ne parla per questo. Anguissa? Si ricollega al discorso di prima, già non ha saputo gestire il giallo a Roma, tirando dietro la gamba, era evidente. Andava sostituito. Psicologicamente non sarà semplice, lo immagino già bloccato pensando all'Inter, io non lo farei giocare, ma giocherà e vedremo come gestirà per 90 minuti. E' complicato, poi Conte ha sempre parlato bene di Gilmour se non vede bene Billing e si potrebbe giocare anche col doppio play. Da ex calciatore Billing vi dico che un po' di conti li fa, è un essere umano, vuole giocare. Bisogna iniziare a farlo giocare, anche 10-20 minuti, prima o poi un giallo arriverà per Anguissa".