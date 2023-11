Sosa: "Presenza ADL non dà più stimoli. Premio vittoria? Vi racconto cosa feci..."

L'ex azzurro Pampa Sosa, nel corso di A tutto Napoli su Tele A, ha parlato della presenza di ADL e dei rumors su un suo discorso negli spogliatoi

L'ex azzurro Pampa Sosa, nel corso di A tutto Napoli su Tele A, ha parlato della presenza di ADL e dei rumors su un suo discorso negli spogliatoi: “ADL negli spogliatoi? Nei miei anni il confronto era con Marino, non ricordo di confronti col presidente. Può aiutare l’allenatore, ma secondo me non dà stimoli in più. Mica un giocatore corre di più o ha più stimoli in base alla presenza di ADL.

Premio vittoria? Parliamo quindi di soldi, non voglio credere a questa notizia. Ricordo che in B quando c’era possibilità del premio promozione in Serie A, non tutti prendevano lo stesso premio, ma io andai da Pierpaolo e dissi già se ho il contratto in Serie A quello è il mio premio. Non mi dava alcuno stimolo, poi non so magari il calcio è cambiato...”