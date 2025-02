Sosa: "Raspadori, chance della vita. Ma pressione troppo grossa da gestire per lui..."

vedi letture

Roberto 'Pampa' Sosa, a Tele A nel corso di 'A Tutto Napoli', ha parlato della probabile chance da titolare per Giacomo Raspadori: "Dall’esterno mi pare che stiamo parlando di un ragazzo che tutta questa pressione non so se riesce a smaltirla bene, quando poi deve giocare. Sulle qualità di Raspadori io non ho dubbi, perché è un ragazzo che è nel giro della Nazionale ed anche spesso titolare.

È un ragazzo che ha delle qualità tecniche straordinarie, però non so se ha questa grande personalità per gestire questa grossa occasione che la vita gli ha presentato. Io credo che lui probabilmente giocherà, ma non mi sembra il ragazzo di questa grossa personalità per gestire questa pressione. Lo dico da ex calciatore, quando io non giocavo e la punta titolare si infortunava o giocava male, io avvertivo fosse la mia opportunità. Però reggere l’impatto in Serie A, B, C o anche D, di sapere che è la tua opportunità della vita finché non rientra Neres, gestirlo è parte del percorso che ha il calciatore nella sua vita calcistica“.