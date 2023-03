Sosa ricorda il 2004: "Facemmo primi palleggi con un pallone (della Lazio) del nipote di Esposito"

Lontanissima da tutte le altre rivali, la squadra di Spalletti è pronta a consegnare ad Aurelio De Laurentiis

Il Napoli è lanciato verso il terzo Scudetto della sua storia. Lontanissima da tutte le altre rivali, la squadra di Spalletti è pronta a consegnare ad Aurelio De Laurentiis il primo Scudetto della sua avventura da presidente, dopo quasi 20 anni. "Era il 2004 e io fui il primo tesserato del nuovo Napoli nato dal fallimento. Firmai il contratto in una stanza dell'Hotel Vesuvio, non esisteva una sede - ha dichiarato Roberto Sosa alla 'Gazzetta dello Sport' -.

Eravamo quattro calciatori il primo giorno di ritiro: io, Montervino, Montesanto ed Esposito. Non c'era nulla, zero. Tutto sequestrato, tutto così surreale. Ventura parlava delle sue idee a quattro disperati, ma era fantacalcio. Non c'era una squadra e nemmeno la si poteva immaginare. Esposito aveva in auto il pallone sgonfio del nipotino, un pallone della Lazio. Facemmo con quello i primi palleggi".