Sosa: "Rosa Inter non è lunga come dicono. Avete visto Asllani, Arnautovic e Taremi?"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex azzurro ed allenatore Pampa Sosa ha parlato del tracollo dell'Inter e del momento del Napoli: "Mi sarei accontentato anche di un pareggio alla vigilia, speravamo in uno stop, ma ho visto un'Inter con la testa altrove, forse alla Champions vedendo anche il tabellone che può portarli almeno in semifinale. Spero che la testa sia lì. L'Inter è in corsa su tre fronti, ma ciò che li stimola di più è la Champions ed anche alla società. Mi faccio due conti e dico il percorso in Champions può essere alla portata fino alla semifinale. Sarebbe importante ovviamente anche per il Napoli.

L'Inter ha caratteristiche precise, è ultima per dribbling, muove il pallone e anche nelle difficoltà se arriva il pallone ai due davanti possono sempre inventare una giocata individuale. Gli esterni non hanno dribbling, ma velocità, resistenza, cambi gioco. L'Inter credo sia superiore, ma leggermente al Napoli, ora anche i bookmakers danno il Napoli favorito al 53%, dal post-partita il Napoli per la prima volta è favorito ed è salito da tanto mentre l'Atalanta resta al 4%. L'Inter poi ha preso già 22 gol, gli stessi di tutto l'anno scorso ed in Italia conta molto questo per vincere. Il calcio poi dipende da chi lo racconta, la narrazione è che l'Inter era già prima con i recuperi, ma ha fatto 1 punto con Bologna e Fiorentina, qualcosa sta cedendo, vuoi per la Champions, non è una rosa così lunga se vedi Arnautovic, Taremi, Asslani, fanno fatica, poi manca Acerbi. Nel Napoli con l'organizzazione difensiva sopperisci a Buongiorno, Juan Jesus ha fatto benissimo, con l'Inter invece non sta accadendo senza Acerbi. Ma anche altri big. L'Inter poi non è fuori, per carità, vincerà subito con la Fiorentina secondo me, ma i dati sono questi".