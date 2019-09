Sosa: "Se giochi nel Napoli firmi contratto anche con la città, Higuain odiato perchè ha tradito"

“Quando arrivi a Napoli firmi un contratto non solo con il club ma con la città, perché chi indossa la maglia difende la stessa città". Così ha parlato Roberto Pampa Sosa in una lunga intervista ad una tv argentina: "Il caso Higuain è semprelare: ha fatto 36 gol da record in una stagione, era amato, saltava durante il coro ‘difendo la città’ però poi l’ha tradita andando alla Juve e ora lo odiano per questo. Napoli è molto particolare, non rappresenta soltanto la città ma tutto il Sud Italia. Mi ricordo quando Maradona tornò a Napoli per l’addio al calcio di Ciro Ferrara, quando entrò negli spogliatoi non smetteva di piangere, chiese subito di me perché l’avevo sentito il giorno prima che ritirassimo la 10: io sono stato l’ultimo a indossare quella maglia nel Napoli”.