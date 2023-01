L'ex attaccante del Napoli Roberto Sosa ha parlato ai microfoni “Terzo Tempo”, trasmissione in onda su Tele A

L'ex attaccante del Napoli Roberto Sosa ha parlato ai microfoni “Terzo Tempo”, trasmissione in onda su Tele A: “Per me quello su Anguissa è rigore! Un fallo del genere a centrocampo viene fischiato, dunque è giusto che venga fischiato anche in area”.