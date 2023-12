Sosa su Meret: “Da 8! Non è uno appariscente o che fa show sui social, la stampa condiziona i tifosi!”

Roberto "Pampa" Sosa, ex centravanti del Napoli, ha commentato la prestazione di Alex Meret contro il Braga ai microfoni di Tele A.

Roberto "Pampa" Sosa, ex centravanti del Napoli, ha commentato la prestazione di Alex Meret contro il Braga ai microfoni di Tele A: "Per me da 8! Lui dice che non fa parate per i fotografi, non è appariscente e aggiungo anche che vuole dire che non è uno che fa show o conquista i tifosi ad esempio per le cose sui social.

Molti giudicano anche condizionati da come appare. Il tutto e’ alimentato da una parte di stampa che fa valutazioni un po’ così e condiziona anche i tifosi. Chi vuole Gollini e non Meret che motivazioni tecniche dà?”