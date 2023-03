Sosa: “Tra 30 anni ricorderemo il Napoli di Spalletti: Scudetto con zero debiti e stipendi ridotti”

L’ex attaccante del Napoli, Roberto "El Pampa" Sosa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Pronto, chi Pampa?”, trasmissione in onda su Vikonos Radio

L’ex attaccante del Napoli, Roberto "El Pampa" Sosa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Pronto, chi Pampa?”, trasmissione in onda su Vikonos Radio: “La convocazione del Cholito è meritatissima, è una bella notiza per lui e per il Napoli. Simeone è il giocatore azzurro che mi emoziona di più, anche raccontava di un ragazzo con gli occhi che brillavano, dopo aver avuto la chiamata di Scaloni. Giovanni è un trascinatore, gli argentini non vanno mai sottovalutati, c’è grande sinergia tra tutti noi connazionali e quando capitano queste cose belle ce le godiamo. Ci vuole tanto sacrificio per raggiungere certi obiettivi, arrivare in serie A e poi nella Seleccion, ed è anche giusto fermarsi e goderseli. A mio figlio, che gioca nel Pontedera dico di essere contento, gioca in Italia si goda il momento, come fa il Cholito.

Oggi c’è una partita importante contro l’Atalanta, dell’Inter è praticamente inutlle parlare, si è eliminata da sola dalla corsa scudetto. La pietra tombale sul campionato è già stata messa da tempo. dal 4 gennaio scorso il Napoli ha deciso di far fare alle altre un altro torneo, gli azzurri fanno corsa a sè. Devo però dire che l’incertezza per la lotta Champions è avvincente, sembra quasi che nessuno ci voglia andare…

L’Atalanta paradossalmente è quella più continua tra le… discontinue, ha lo stesso allenatore da molti anni, dal punto di vista fisico in questo momento è in difficoltà. I nerazzurri hanno pareggiato con Udinese, perso con il Lecce, vinto con la Lazio, sono senza Koopmeiners, uno che detta i tempi, un’assenza importante. Rientra Pasalic ed i tre davanti sono interessantissimi, ma escono sistematicamnte tutti e tre prima della fine del match perché non tengono il ritmo.