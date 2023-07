Sostituto Kim, Bucchioni non ha dubbi: “Arriverà un grande difensore centrale”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Io spero che Garcia sia incisivo anche sulle scelte di mercato perché ha carattere. Quello di Kim è un ruolo delicato, comandava la difesa; quindi, devi prendere uno che vada d'accordo con i difensori che ci sono. Deve essere un gioco di cesello, inserire un giocatore che abbia determinate caratteristiche e solo allenatore e società possono sapere, magari rivedendo i filmati della scorsa stagione. Bisogna dunque formulare un identikit preciso del giocatore che ti metti in casa. Insomma, i margini di errore ci sono in una situazione come quella del Napoli che ha raggiunto la perfezione. Spalletti non potrà essere dimenticato, è un pezzo di Napoli. Credo che sia diventato immortale per Napoli pur non essendo Maradona.

Anche se lo rivedremo su un'altra panchina i tifosi devono accettare e ricordare quello che Luciano ha fatto per Napoli, anche dal punto di vista umano. Il calcio moderno è diverso rispetto a quello del passato dove c'erano le bandiere. Oggi sono dei professionisti, e potrei riferirmi anche a Giuntoli, e devi pretendere il massimo quando lavorano per la tua squadra, per la tua magia, per la società; poi se vanno da un'altra parte pazienza, l'importante è sostituirli con professionisti altrettanto bravi. A proposito di nomi che si fanno per sostituire Kim, a me piace molto Le Normand. Per gli altri, non posso fidarmi del mio intuito, della mia esperienza. Io li voglio vedere in un contesto. Quindi mi fido perché il Napoli non era solo Giuntoli. Anche perché secondo me sapevano da tempo che Kim se ne sarebbe andato e si sono preparati. Secondo me verrà un grande difensore centrale, non ho dubbi”.