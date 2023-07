Sostituto Kim, l'ex Bucchi consiglia: “Prenderei Umtiti e Scalvini”

Christian Bucchi, ex azzurro ed allenatore, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Christian Bucchi, ex azzurro ed allenatore, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “La rosa del Napoli è quella dello scorso anno, è di assoluto valore, così come è indubbio che l’assenza di Kim sia molto pesante, il coreano è stato una sorpresa, ad oggi è uno dei centrali più forti al mondo per leadership, struttura, caratteristiche. Difficile da sostituire ma il Napoli ha un organico eccezionale, poi la fase difensiva di Spalletti era più sulle individualità, Garcia lavora più di reparto, potrebbe essere un vantaggio.

Consigli per gli acquisti? Umtiti è stato eccezionale, a Lecce ha fatto un bagno di umiltà grandioso, con onestà avrei pensato ad una soluzione del genere, affiancandogli magari uno come Scalvini, sarebbe stata un’accoppiata eccellente per il presente ed il futuro. Ma il Napoli ha talent scout straordinari che troveranno soluzioni ottimali”.