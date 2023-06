Sousa, l'ex compagno di squadra: "Persona splendida e coerente, mi piace per un aspetto"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Fusi, ex calciatore e compagno di squadra di Paulo Sousa

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Luca Fusi, ex calciatore e compagno di squadra di Paulo Sousa: “Sostituire Spalletti non è semplice perché vincere a Napoli, dopo 30 anni, non è da tutti. Paulo Sousa da allenatore non lo giudico, ma è sempre stato un ragazzo splendido, solare e da giocatore un grande trascinatore. Si è preso sempre le sue responsabilità e questi sono tutti buoni segnali affinché lo sappia fare anche da allenatore. Sousa è una persona coerente, vera, leale e se dovesse prendersi in carico la situazione Napoli, cercherà di fare il massimo per tenerlo ai vertici. E’ un grande organizzatore, così come sapeva farlo in campo, saprà farlo anche da allenatore e in una città come Napoli l’organizzazione è fondamentale. Sousa conosce il calcio europeo e credo sia un altro fattore a suo favore. Allenare il Napoli non è come allenare la Salernitana, ma gli allenatori validi prima o poi devono affermarsi anche in una big.

Il modulo lo fanno i giocatori: se hai 4 difensori buoni è giusto giocare a 4 e infatti credo che la bravura dell’allenatore sia proprio saper guardare la rosa ed il suo valore”.