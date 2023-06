Sousa, quegli elogi ricevuti da Spalletti: "Capace e colto, ha lavorato in 7-8 paesi diversi..."

Paulo Sousa è l'ultimo nome accostato al Napoli. Per lui ha speso parole importanti anche Luciano Spalletti prima dell'incrocio con la sua Salernitana.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Sousa è l'ultimo nome accostato con insistenza alla panchina del Napoli. Per lui ha speso parole importanti anche Luciano Spalletti prima dell'incrocio con la sua Salernitana. Andiamo a rileggere alcuni stralci:

"Sousa è gradevole, colto, ha lavorato in 7-8 paesi e squadre diverse, ha cultura calcistica e per quello che sta facendo vedere sa dove vuole portare la squadra e cosa fargli fare. Sappiamo che sarà una gara difficile al di là dello spostamento, lo sarebbe stata comunque e dovremo essere pronti a superare questi ostacoli alti, queste montagne rocciose".

Nella conferenza post-partita invece non mancò anche una frecciatina sulle proteste verso l'arbitro: "Sousa? Ne parlo volentieri perché è un allenatore capace, una persona che lavora in maniera molto professionale. Lo conosco da tempo, so come fa questo lavoro e ora ha esperienza e fa anche il giusto casino in panchina... Mi viene da ridere perché è tutto l'anno che quelli della mia panchina li obbligo, li minaccio di fare silenzio e poi chi viene qui è tutto un vocio, un protestare. Quasi quasi mi viene voglia di dire: 'Facciamo come prima...' ".