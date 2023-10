Soviero assolve Meret: “Non ha fatto errori gravi. Ha sbagliato di più Maignan”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Salvatore Soviero, ex portiere di Genoa e Salernitana.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Salvatore Soviero, ex portiere di Genoa e Salernitana.

Ci sono responsabilità dei portieri sui gol della gara del Maradona?

“Di errori ne ha commessi più Maignan che Meret. Si parla sempre di uscita, ho visto i cross e posso dire che sul primo è rimasto un po’ sorpreso, poteva essere più reattivo. Tuttavia, non ci sono stati errori gravi da parte del friulano. Quelli del portiere francese, però, sono stati di tipo tecnico. Erano trent’anni che non vedevo la doppia barriera, soprattutto per un portiere di due metri. Ciò ha permesso a Raspadori di metterla facilmente in porta. Il Napoli, però, ha saputo contrapporre una reazione forte agli azzurri e questo è importante”.

Giudizio sulla prestazione di Meret riguardo alle due reti subite?

“I gol presi dall’estremo difensore azzurro sono più un problema di reparto. Il problema di Meret è sia di tipo ambientale che relativo alla percezione che non si ha della sua sicurezza. Non offre mai garanzie in tal senso. Un portiere può anche sbagliare. Lo stesso Maignan lo ha fatto, ma non viene mai meno la sicurezza che trasmette al reparto. Responsabilità di Meret sulle uscite? C’è da vedere la palla come viaggia e quanti uomini ci sono in area. I cross venivano anche da lontano e il portiere si affida ai propri compagni”.

Sul primo gol subìto da Meret crede che sia stato troppo molle nella deviazione?

“Non è un problema di mano molle. Quando si para le mani sono sempre morbide. È un errore di reattività, anche se è un gol che possono prendere tutti. Il problema principale, però, è del reparto difensivo in marcatura”.