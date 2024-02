Soviero: "Il Napoli non ha un leader e dopo 3 allenatori ancora non reagisce"

L'ex portiere Salvatore Soviero è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento negativo vissuto dal Napoli in stagione

"I cambi di allenatore hanno influito tanto. Non c'è una presa di coscienza da parte dei giocatori, evidentemente manca un po' di amor proprio. Serve sangue nelle vene. I veri calciatori si vedono proprio in questi momenti. Il Napoli non ha un leader che possa trascinare gli altri in una situazione complicata. Adesso non ci sono energie nervose. Siamo al terzo esonero, adesso la squadra dovrebbe reagire e questo non l'ho visto. In momenti di crisi, si sono concesse pure delle cose ai calciatori e non va bene. Non c'è un gruppo omogeneo e quindi ci sono delle falle".