Soviero: "Meret tecnicamente meglio anche di Donnarumma, ma caratterialmente..."

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Salvatore Soviero, ex portiere, tra le altre, di Genoa e Salernitana: “Osimhen è migliorato tantissimo, mentre Kvaratskhelia dovrà confermarsi a grandi livelli. Lo scorso anno ha fatto faville e nessuno riusciva a prendergli le misure. Potersi consacrare anche in questa stagione sarebbe importante per il suo percorso”.

Cosa poteva fare Meret sulla rete di Luis Alberto? In questo caso non è una questione di tecnica. Meret non sbaglia, ma non dà mai l’impressione di poter fare una parata. È il suo modo di impostare il ruolo. Forse è un aspetto caratteriale. Una questione di tranquillità da trasmettere anche al reparto. Il problema, ripeto, non è tecnico. Sotto questo punto di vista, Alex è forse superiore anche a Donnarumma. Sul tacco potrebbero esserci tante attenuanti, come l’appoggio durante la conclusione. Il vero problema è l’approccio al ruolo, e l’apprensione che può trasmettere ai compagni. Si può fare una parata stilisticamente apprezzabile e poi non riuscire ad intervenire sui palloni cosiddetti ‘brutti’".